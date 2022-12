Cody Gakpo continua ad infiammare il desiderio di diversi club inglesi, con il Manchester United in pole position per assicurarsi le sue prestazioni. Il giocatore però, come riportato da Sport, non pensa al suo futuro e rimane concentrato al 100% sui Mondiali. "Non penso al futuro, penso solo ai Mondiali e a continuaare a far bene e aiutare a squadra. Forse quando saremo campioni ci penserò" ha dichiarato il gioiello del PSV Eindhoven.