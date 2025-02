AFP via Getty Images

Mercoledì ad alta tensione, nella due giorni caratterizzata dalDopo le inaspettate eliminazioni di Milan e Atalanta contro Feyenoord e Club Brugge, oggi tocca alladi: appuntamentoin Olanda, al Philips Stadion di Eindhoven, contro ildi Peter, primatista in Eredivisie, sconfitto all'andata a Torino per 2-1 e desideroso di rimontare, complice anche un ambiente caldo. Massima attenzione per i bianconeri, dopo quanto accaduto ieri: l'eventuale ko con una rete di svantaggio porterebbe ai tempi supplementari e poi ai rigori, col pari e la vittoria passano i torinesi, mentre con una sconfitta con due o più gol di scarto toccherebbe agli olandesi qualificarsi agli ottavi di finale, dove per entrambe l'avversaria sarebbe una tra Inter o Arsenal, con il rischio di un clamoroso derby d'Italia.

PSV Eindhoven-JuventusDrommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong. All. Bosz.Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.Vincic (SLO)