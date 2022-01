Davy Pröpper, centrocampista olandese del PSV, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo all'età di 30 anni. Lo ha annunciato oggi il club di Eindhoven sui propri canali ufficiali: "Ho preso la decisione prima di Natale, è la cosa giusta, un vero sollievo. Durante il periodo in cui sono stato all'estero mi sono reso conto che stavo gradualmente perdendo il piacere di giocare a calcio. È estremamente difficile accettare che la mia vita sia completamente determinata dal fitto calendario di impegni. La pandemia e la mancanza degli affetti, poi, non mi hanno aiutato. Speravo che con il ritorno in Olanda tornasse anche la voglia di divertirmi. Purtroppo non è stato così, anche perché non mi sento a mio agio in questo sistema".