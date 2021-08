Il Psv non ha preso la gita a Nizza con il suo agente Raiola e l'attaccante dell'AZ Badou di ​Mohamed Ihattaren. Il club olandese ha informato oggi che il giovane talento non fa più parte della formazione della prima squadra e che seguirà un programma individuale di allenamenti a partite da lunedì. E' in scadenza nel 2022.