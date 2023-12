. Con la vittoria casalinga contro l'Heerenveen, il club di Eindhoven ha conquistato la. E' l'unico club in Europa, nei primi 10 campionati per ranking, che ad oggi è imbattuto. La corsa al titolo di campione d'Olanda sembra ormai scritta...- Quando Bosz è subentrato a Ruud van Nistelrooy a giugno, ha preso in mano un club che era considerato al massimo la seconda squadra più forte dei Paesi Bassi e non aveva alcuna possibilità di competere con il Feyenoord di Arne Slot. Dopo la vittoria della Supercoppa olandese, sul Feyenoord con un meritato 1-0, qualcosa è cambiato nella testa di allenatore e giocatori., uno dei più stretti sostenitori dello stile di. Nel corso degli anni si è conoscere per il suo calcio estremamente offensivo, che nei Paesi Bassi è noto anche come "BoszBall".- Le prossime partite di campionato saranno di estrema importanza per il PSV, che punta a un, che appartiene sempre al club di Eindhoven. Nella stagione 87-88 infatti i biancorossi, guidati dal leggendario Guus Hiddink, misero in fila, risultato ancora imbattuto. Quella squadra, a fine stagione, alzò anche la Coppa dei Campioni...- Il PSV, anche se al momento non ha tra le sue file un vero fuoriclasse, sta lavorando benissimo di squadra e sta giocando un calcio tra i più emozionanti nei massimi campionati europei in questa stagione.. Quest'ultimo ha messo a segno 10 gol in 15 gare di campionato ed è il capocannoniere del club. L'esterno olandese, ex obiettivo del Milan,e ad oggi ha segnato 4 gol e fornito 1 assist. Un altro giocatore che sta trascinando il PSV e, in estate era un obiettivo di mercato di Napoli, Milan e diversi club di Premier League, è il belga. Ad oggi l'esterno destro è scatenato e vanta numeri da top player:. Il successo del club di Eindhoven passa anche dai piedi del mediano, che ha preso le chiavi del centrocampo ed è ilSenza dimenticare gli ex Napoli e Milan, che hanno trovato nuova linfa nella calcisticamente rigogliosa Eindhoven