Tutt’altro che perfetto sul tiro di Asamoah, la sua respinta innesca Icardi e il successivo gol di Nainggolan. Travolge Schwaab con una pessima uscita e spalanca a Icardi la strada verso il gol.Tiene botta a Perisic sia fisicamente che in velocità.Dormita colossale sullo scatto in profondità di Icardi, che sigla il raddoppio nerazzurro. Ricade nel sotto profondo poco dopo, ma l’argentino di testa è meno preciso e grazia il PSV.Soffre tremendamente i movimenti di Icardi, che lo sovrasta in diverse occasioni.Politano lo fa impazzire e lui si innervosisce vistosamente.Gol di forza e precisione. In mediana si muove con grande personalità.Si muove con grande intelligenza tra le linee. Bello il sinistro a giro che fredda Handanovic e si spegne sul palo. Cala vistosamente nel secondo tempo e il tecnico lo richiama in panchina.(Dal 30’ s.t.: Entra e in rovesciata sfiora un gol strepitoso. Fa ammonire de Vrij grazie a una bellissima giocata)Nel centrocampo di van Bommel, è quello che tenta di ragionare con freddezza, ma tatticamente non manca qualche sbavatura.Su di lui tutti i riflettori della serata, ma li davanti si fa vedere poco, anche se palla al piede si notano le sue qualità.Attaccante spigolosissimo, alla Kennet Andersson. Tenta di fare la guerra su tutti i palloni alti, ma Skriniar e de Vrij non gli concedono neanche le briciole.Dopo 4’ di gioco ha l’occasione giusta ma spreca a due passi di Handanovic. Errore che peserà molto sia sul suo morale che nell'economia del match.La difesa del PSV è da Horror.Come in campionato, Skriniar devia una conclusione dalla distanza, ma questa volta lo sloveno non si lascia sorprendere. Tenta l’uscita disperata e quasi combina la frittata colpendo di mano fuori area. Miracoloso su Malen, che in rovesciata aveva fatto urlare al gol i suoi tifosi.Tiene d'occhio Lozano e gli concede poco. Più timido in proiezione offensiva, ma fa il suo con attenzione.Un muro di maestosa eleganza.: Respinge gli avversari come fossero palline di gomma. Forza devastante, lucidità da top player.Diagonali perfette ed esperienza a servizio del gruppo. Dal suo piede parte il tiro che poi porta al vantaggio di Nainggolan.Si inserisce in area di rigore e trova l’assist di Icardi, ma spreca tutto da posizione favorevole. Quando ha spazio e tempo per ragionare gioca sempre con grande pulizia.In uscita è in leggero ritardo su Rosario, che ha il tempo di prendere la mira e fulminare Handanovic. Inizia male, ma finisce molto bene, sempre con dinamismo e concentrazione massima. Recupera e smista, come da un anno a questa parte.: Inizio un timido, come a sentire un po’ l’emozione. Poi si scioglie e inizia a puntare Angelino con una certa frequenza. Lo salta con semplicità disarmante e prende sempre più coraggio.(Dal 45’ s.t.Di destro strozza il tiro e il pallone calciato al volo finisce a lato. Gli va meglio poco dopo, quando scaraventa in rete un pallone che Zoet respinge al limite dell’area. La sua prestazione migliore da quando veste il nerazzurro.(Dal 41’ s.t.Non vince mai un duello negli ultimi trenta metri di campo. Nella ripresa rientra in campo più umile e tenta almeno di rendersi utile nella propria metà campo, ma perde troppi palloni.Difende palla e lavora di sponda per Vecino offrendogli un pregevole assist. Di testa le prende tutte lui, ci prova tre volte ed è sempre pericoloso.Cattivissimo quando va a contendere il pallone a Zoet e apre a Nainggolan la strada per il gol del pareggio nerazzurro. Galleggia sulla linea del fuorigioco e va a siglare il suo secondo gol in Champions in altrettante partite. Prestazione sontuosa,La sua Inter non ha paura e va a giocare sul campo del PSV. Vittoria meritata.