PSV-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ritorno dei playoff di UEFA Champions League 2024/25 lasi gioca il tutto per tutto a Eindhoven contro ilDopo il successo dell'andata all'Allianz Stadium di Torino, 2-1 firmato dai gol di Weston McKennie e Samuel Mbangula (intervallati dal momentaneo pareggio di Ivan Perisic), i bianconeri di Thiago Motta hanno due risultati utili su tre in Olanda: vincendo o pareggiando passeranno a gli ottavi, con una sconfitta di misura la sfida sarà portata ai supplementari mentre in caso di sconfitta con due o più gol di scarto sarà il PSV a superare il turno.

Tutte le informazioni su PSV-Juventus:: PSV-Juventus: mercoledì 19 febbraio 2025: 21.00: Amazon Prime Video: Amazon Prime Video: Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong.. Bosz.

: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.. Motta.- La sfida tra PSV e Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, tramite la propria app su smart tv.- PSV-Juventus sarà disponibile anche in diretta streaming su Amazon Prime Video mediante app su dispositivi mobili o da browser da pc e notebook.- La telecronaca della partita sarà a cura di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.