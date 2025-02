AFP via Getty Images

è una gara valida per il ritorno dei playoff in Champions League. Si riparte dal 2-1 dell'andata per i bianconeri. In palio c'è la qualificazione agli ottavi di finale contro Inter o Arsenal (venerdì a mezzogiorno è in programma il sorteggio) con l'andata in casa (4 o 5 marzo) e il ritorno in trasferta (11 o 12 marzo). Si gioca al PSV Stadion di Eindhoven in Olanda., assistito dai connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic con David Smajc quarto uomo, Alen Borosak e il tedesco Bastian Dankert al Var.

Occhio ai cartellini:da una parte;dall'altra.Calciomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali27' - Su un calcio di punizione battuto da Koopmeiners,anche in questo caso.21' - Franciscosecondo il metro di giudizio europeo.