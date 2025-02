PSV-Juventus, la rifinitura bianconera: presenti Cambiaso e Douglas Luiz VIDEO

AFP or licensors

11:45 - La squadra scende in campo

11:46 - Presenti sia Andrea Cambiaso che Douglas Luiz con il resto del gruppo.

11:48 - Ad assistere all'allenamento anche la dirigenza. Oltre a Giuntoli presente Scanavino.

11:50 - Inizia il riscaldamento con una corsa leggera.

11.53 - Stretching dei giocatori dopo la corsetta.

11:55 - Torello in corso al centro del campo.

12:00 - Si conclude la parte dell'allenamento aperta ai media.

Lasi prepara per la sfida decisiva contro il PSV Eindhoven, in programma domani sera nel ritorno dei playoff di Champions League. Dopo la vittoria per 2-1 ottenuta all’andata all'Allianz Stadium, la squadra è chiamata a confermare il risultato in Olanda per conquistare il passaggio agli ottavi di finale della competizione europea.Questa mattina, la squadra bianconera si è ritrovata alla Continassa per l'ultimo allenamento prima della partenza verso l'Olanda. La rifinitura, svolta a partire dalle 11.45, è servita aper sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e provare le soluzioni tattiche in vista del match. Tutti gli occhi saranno puntati sui giocatori chiave, chiamati a fare la differenza in una partita che può segnare la stagione europea della Juve.- Recuperato, autore di una buona partita all'andata ma indisponibile nel derby d'Italia vinto contro l'Inter a causa di un affaticamento muscolare, e presente, che invece domenica è subentrato. Entrambi saranno a disposizione. Questo il resoconto della seduta, come riportato da Il Bianconero: