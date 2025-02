PSV Eindhoven-Juventus, le pagelle di CM: Kolo Muani rivaluta Vlahovic, Motta senza reazione. Incubo Perisic!

AFP via Getty Images

Su Kolo Muani è determinante, perché poi spalanca le possibilità dei suoi. Dopo l'errore dell'andata si riscatta enormemente.Spesso il PSV parte da lui, lui che deve correre pure per le sortite offensive di Perisic. L'asse a destra funziona benissimo. (dal 78'Dà corsa e profondità)Kolo e le mezzali s'inseriscono con costanza, lui fa quel che può. A volte è meglio non tenere. A volte è meglio lasciarsi andare: come nel gol vittoria.

Un po' a sorpresa nell'undici titolare, ha dato costanza alla difesa del PSV, e verve quando c'era da accompagnare. (dal 105'A tenere duro)Alla fine, il più continuo lì dietro. Come a destra, a sinistra la fascia funziona benissimo. E crea pericoli costanti.Dà ordini, così come ritmo. La palla passa da lui specialmente quando c'è da incastrare una giocata. (dal 72'Alza la qualità lì in mezzo. Entra proprio senza paura).A tratti bene, a tratti proprio non si vede. Ciliegina sulla torta quando bisogna dare più sostanza alle idee. Il resto è discontinuità. (dal

Una partita così, in uno scenario così, e con un gol così. Ivan è tornato terribile, l'incubo delle notti della Juventus. Prestazione totale. (dall'83Decisivo in quella sterzata che tocca Gatti e poi Di Gregorio e poi gol. Ha fatto ampiamente il suo)E' sempre nella posizione in cui può dare più fastidio, penetra centralmente come un coltello nel burro.Sfiora il gol, tiene botta, prova a inventare in una trequarti non priva di idee. Fa meno il 10 e più il 7. (Dal 116' -

Tutto sommato, la partita che doveva fare. Di grande intensità, però pure d'ambizione. E' decisivo per il secondo vantaggio del PSV.A prescindere, ha ottenuto quello che voleva: una reazione dai suoi, la grande risposta al momento negativo. Si porta a casa una notte memorabile.Sui gol non c'è proprio niente da dire, solo da maledire i piedi di Perisic. Sulla gestione palla al piede invece più problemi del previsto: si poteva gestire meglio la pressione del PSV. Top in due occasioni. Nel finale è sfortuna purissima.

Gol pesantissimo e in un momento estremamente complicato. Si è preso il ruolo di MVP come si è preso quello di terzino destro: senza chiedere il permesso, semplicemente meritandolo. Oh, non è che abbiamo dimenticato il ritardo sul gol preso.Alla fine è stoico come nessuno. Cioè: nessuno è stoico quanto lui. Vince i duelli, le prende tutte di testa e salva pure sulla linea. What else? Eh, l'approccio su De Jong in area piccola: può fare tutto ciò che vuole. E sul 3-1 va molle, il flipper è roba sua.

Aveva approcciato bene, era rimasta la sensazione di dominare quel reparto. Poi l'infortunio: tocca ben sperare. (dal 12'Entra a freddo, con tutte le preoccupazioni del caso. Ed eccoci qui: a un primo tempo di livello assoluto, a una ripresa più complicata, dal 91'Serve per dare cuore e anima).Bene, bravo, anzi: troppo bene. Nel senso che la partita gli si complica dopo pochi minuti e lui il resto tempo lo utilizza per memorizzare una coppia con Gatti. Gioca da centrale. E gioca bene. Finché non crolla tutto.Sembra venire fuori solo a scatti, e in alcuni mostra quasi i denti da come aggredisce gli avversari. Purtroppo per lui e per la Juve, non ha continuità. Sparisce specialmente nei momenti più complicati del match. (dal 77'- Si piazza a sinistra, digrignando i denti).

Partita a metà. Ci sono gli errori, c'è la voglia di ribaltare la situazione, c'è la passione e ci sono i limiti tecnici. Anche stasera è mastino e sciupone. (Dal 77'Le chiavi in mano del centrocampo, ma non riesce ad aprire nulla. Nel finale l'occasionissima).Pure qui, partita completamente a metà. Da una parte Chico che salta l'uomo, che sterza, che si fa fase offensiva perenne della Juve. Dall'altra ci sono le scelte: alcune sono estremamente discutibili. (dal 77'- Prova a prendersi la scena sin da subito: è dura)

Tra le maglie: check. Poi però manca spesso il colpo decisivo per servire il compagno. Una palla illuminante, quella per Kolo Muani. Non ci sono altri highlights degni di nota, a memoria: perché è tutta corsa.Un po' fiacco, nello spirito e nel fisico. E un po' appannato, nell'atteggiamento. Le sta giocando tutte pure lui: era inevitabile.Alla fine, nei momenti decisivi non punge. E non era entrato proprio per questo, per decidere sempre e comunque? Una prestazione che rivaluta in parte Vlahovic: se non gira l'attaccante, gira poco pure la Juve. (dal 90'Non esattamente l'ingresso che spacca la partita in due. Anzi: quel palo grida ancora vendetta)

Juve a due volti, nel primo tempo bene nonostante la spinta del PSV. Nella ripresa succubi della stessa situazione, stavolta senza reazione. Sembra uno schiaffo messo in preventivo: ha testato la resistenza della sua squadra. E ha fallito il primo obiettivo stagionale.