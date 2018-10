Percussione centrale che parte dalla propria area di rigore e assist per un tiro a giro che non lascia scampo. La connection fra Donnyell Malen e Hirving Lozano che ha portato al gol del 6-0 del PSV sull'FC Emmen spaventa Inter, Barcellona e Tottenham. Il gol è da brividi, eccolo nel nostro video.