Il Milan torna in campo nell’ultimo test amichevole prima del rientro in campo contro la Salernitana in serie A, il prossimo 4 gennaio. Stefano Pioli, tra infortuni e attesa per il rientro dalle fatiche Mondiali di Giroud e Theo Hernandez, dovrà fronteggiare ancora assenze importanti, ma si prepara a varare il solito 4-2-3-1, in cui si rivedrà il capitano Davide Calabria. Calcio d’inizio alle 18:15. Di seguito le formazioni ufficiali:



PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Til; Madueke, Vertessen, El Ghazi. All. Van Nistelrooy



MILAN (4-2-3-1) - Mirante; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Adli; Rebic. All. Pioli



