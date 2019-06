Arjen Robben lascia il Bayern Monaco e nel suo futuro può esserci un ritorno al PSV. La conferma arriva dal tecnico degli olandesi Mark van Bommel, che a Voetbalzone spiega: "C'è stata più di una chiamata, ma è molto semplice: è lui che deve prendere la decisione. Sa che vorremmo riaverlo qui e ora dobbiamo dargli il tempo necessario per prendere la decisione. Non gli metterò pressione e non lo forzerò, è una scelta importante per lui. Può ritirarsi o continuare a giocare. Può unirsi a noi o andare altrove. Avrà ricevuto tante offerte".