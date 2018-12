Dopo il pareggio contro l'Inter, l’allenatore del PSVha parlato in conferenza stampa: "Penso che abbiamo giocato abbastanza bene, con tanto coraggio. A San Siro, visto il nostro inizio in Champions, si è vista la differenza. I cambi sono stati tattici, non c'erano infortuni. Se fossimo passati in questo gruppo sarebbe stato incredibile, bisogna essere realistici.. Ma 2 punti sono meglio di uno. Il girone era difficilissimo, ma da queste partite possiamo imparare molto. Qui abbiamo giocato benissimo, con coraggio, poi loro hanno segnato a 20 minuti dalla fine. Potevamo vincere e avere 4 punti, ma 2 punti sono meglio di uno. L'Inter? Non m'interessa se pensasse a Barcellona-Tottenham. In Champions abbiamo mostrato di poter competere con tutte le squadre. Prendere un punto a San Siro è bellissimo".