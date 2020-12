Una bufera esplosa sui social per una foto pubblicata in un momento giudicato sbagliato, dopo un derby perso ancora una volta in maniera beffarda dal Torino contro la Juventus. Il protagonista di questa storia è il giovane centrocampista granata Jacopo Segre, reo di aver pubblicato sui social un'immagine con la maglia di Paulo Dybala al termine della gara. Un regalo per il papà, argentino e grande estimatore della Joya, ha chiarito il ragazzo.



Costretto al classico tweet di scuse dopo essere stato investito da una serie di insulti e inviti ad andarsene a gennaio: "Ho commesso l’errore di scattare una foto con la maglia di Dybala, un semplice regalo per un parente argentino. Ho sbagliato e voglio chiedere scusa a tutti i tifosi e a tutto il mondo Toro. Jacopo Segre è granata dentro. E sarà per sempre granata". Una situazione che ricorda molto quanto avvenuto due stagioni fa a Soriano che, dopo un like allo stesso Dybala e Cristiano Ronaldo, ruppe con la tifoseria del Torino e pochi mesi dopo cambiò maglia.