Il portiere del Benevento, Christian Puggioni , ex Samp , ha parlato all'edizione genovese de La Repubblica toccando anche il tema del possibile trasferimento di M attia Perin alla Juventus : "Meglio secondo alla Juve o capitano al Genoa? Parlando da collega, e non da tifoso blucerchiato, io gli consiglierei di andare a Torino. Mattia è un grande portiere, e la Juventus vuole due titolari, non un primo e un secondo. Sono sicuro che saprà giocarsi le carte giuste per conquistarsi il posto".