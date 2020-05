Il dottor Ivo Pulcini, medico sociale della Lazio, è intervenuto a Radio Radio per fare chiarezza sulle condizioni di salute del portiere Thomas Strakosha: "Perché questo signore che ci accusa (l'opinionista tv Massimo Brambati) non viene al posto mio? Gli faccio fare il dottore. Da ora in poi, lo chiamerò il "dottor Fake News". Sono bugie che offendono non solo la persona interessata, ma anche la nostra organizzazione e lo staff medico della Lazio. Se mi danno il permesso, d'ora in poi userò il tampone per chiudere la bocca a qualcuno".



Brambati aveva sollevato nelle scorse ore il caso, parlando in una diretta Instagram della presunta positività al Covid-19 di Strakosha e del milanista Kessie, scatenando nel primo caso la dura reazione del fratello del numero uno biancoceleste.