Erick Pulgar, ex centrocampista della Fiorentina, e attualmente in forza al Flamengo, a ESPN ha raccontato alcuni aneddoti::



"Già prima del 2022 io potevo venire al Flamengo, c'era la possibilità. Ma in quel momento la Fiorentina non voleva farmi partire e rimasi li. Gli infortuni mi hanno penalizzato e fatto perdere il posto. Ho avuto offerte dall'Europa, ma qui c'era Vidal. E lui ha avuto una grande influenza su di me nella scelta finale. Per me è stata la scelta migliore della mia carriera"