Il Milan accoglie Christian Pulisic e c'è curiosità per scoprire quale numero di maglia sceglierà il classe '98. In carriera ne ha avuti diversi, ma uno si può già escludere, ossia il 10 indossato al Chelsea e anche negli ultimi sette anni con gli Stati Uniti: quello in rossonero appartiene a Rafael Leao, che proprio quest'anno la scelta abbandonando la 17. Un numero indossato anche da Pulisic nelle prime uscite con la nazionale a stelle e strisce, ma non tra le principali soluzioni.



LE OPZIONI - Di numeri ne ha avuti tanti in carriera Christian: 8, 9, 18, 19 e anche 26 con le giovanili del Borussia Dortmund quando muoveva i primi passi in Europa. Due maglie su tutte, però, catturano l'attenzione. La 22 è il numero che ha contraddistinto il suo percorso in prima squadra con i gialloneri e anche nel primo anno al Chelsea e al Milan non ha padrone: l'ha avuta Marko Lazetic, ma il giovane serbo rientrato dal prestito all'Altach partirà nuovamente e dunque non ci sarebbero problemi. Questa è l'ipotesi più quotata. Suggestiva anche l'ipotesi 11, che Pulisic ha provato brevemente solo con gli USA: quella del Diavolo è vacante dopo il ritiro di Zlatan Ibrahimovic e potrebbe diventare una soluzione.