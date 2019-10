Confuso e infelice. Christian Pulisic sta vivendo un inizio di stagione ai margini, contro ogni previsione. Acquistato a gennaio dal Borussia Dortmund in vista dell'addio di Eden Hazard direzione Real Madrid, poi materializzatosi in estate, del belga il golden boy statunitense però ha solo ereditato l'armadietto al centro sportivo Cobham. 7 presenze totali spalmate in 457 minuti tra campionato e coppe, nessuna in Champions League e solo 600 secondi nelle ultime 4 partite di Premier League. Houston abbiamo un problema, al di là delle frasi di rito ("Devo continuare a lavorare") Lampard non lo vede proprio, il suo Chelsea funziona meglio con il prodotto dell'academy dei Blues, che Franck si è portato dietro dall'esperienza al Derby County. In poche settimana Pulisic è passato da essere centro del progetto a costosa opzione in panchina.



LACRIME - Secondo le malelingue dietro all'esclusione di Pulisic dalle dinamiche del Chelsea c'è un piano inglese anti-americano, difficile crederlo, di certo il suo momento no sta continuando anche lontano da Londra, al di là dell'Oceano Atlantico. Mercoledì, in CONCACAF Nations League, gli Stati Uniti sono stati sconfitti 2-0 dal Canada (non succedeva da 34 anni), Pulisic è stato sostituito dopo un'ora ed è stato scovato dalle telecamere piangere in panchina. Una delusione dietro l'altra, che l'ex stella del Borussia Dortmund fatica a digerire.



IN VENDITA? - Il futuro da Pulisic è tutto da decidere. Bizzarro, considerando il fatto che è arrivato solo quest'estate, ma tutt'altro che utopico. Secondo la stampa inglese il Chelsea si è pentito di aver speso 64 milioni di euro, se il TAS dovesse togliere il blocco del mercato, l'americano potrebbe essere ceduto (anche con il blocco può essere ceduto, ma ovviamente i Blues potrebbero non sostituirlo) o usato come pedina di scambio per arrivare a un altro big.