Pulisic e Reijnders ribaltano il Como: il Milan passa 2-1 a San Siro, Conceicao a -5 dalla Champions

Il Milan ribalta il Como da 0-1 a 2-1, nel segno di Pulisic e Reijnders, e conquista tre punti pesanti per continuare a sognare un posto nella prossima edizione della Champions League. A San Siro va in scena una partita che vede la formazione lariana dominare il gioco nel primo tempo, tanto che al 33' arriva il vantaggio degli ospiti grazie a. Nella ripresa, però, i rossoneri entrano in campo con un atteggiamento diverso e la ribaltano, prima cone poi con. Il Diavolo supera, così, la Roma e la Fiorentina, portandosi momentaneamente a meno cinque punti dal quarto posto, occupato dalla Juve (che domani se la vedrà contro la Viola).

33' Da Cunha (C). 53' Pulisic (M), 75' Reijnders (M)Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez (46' Jimenez); Bondo (46' Fofana), Musah (50' Joao Felix); Pulisic, Reijnders, Leao (77' Loftus-Cheek); Gimenez (68' Abraham). All. Conceicao.Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf (46' Dossena (63' Brempt), Valle; Caqueret (63' Perrone), Da Cunha (81' Dele Alli); Strefezza, Nico Paz, Diao; Cutrone. All. Fabregas.MarchettiBondo (M), Musah (M), Perrone (C), Strefezza (C), Jimenez (M)

Dele Alli (C)90' - Como in dieci in questo finale: espulso Dele Alli per un brutto fallo su Loftus-Cheek.85' - Milan vicino al goal del 3-1: ripartenza dei rossoneri con Joao Felix che crossa in mezzo per la sponda di Abraham, che trova l'inserimento di Reiijnders, il quale tira di prima intenzione ma non trova il bersaglio.72' - Ci prova Cutrone che calcia di controbalzo, ma il suo tiro si spegne sul fondo.

69' - Occasione Milan: Abraham appoggia per Pulisic che scarica per Reijnders, il quale calcia di prima intenzione e scheggia la traversa.49' - Annullato il goal del raddoppio del Como a Da Cunha per la posizione di partenza di fuorigioco del francese.42' - Occasione Como: cross di Nico Paz per Kempf che aggancia in area di rigore e calcia, è bravo Maignan a respingere.

32' - Grande azione di Diao che supera Gabbia e mette in mezzo per Nico Paz che calcia, salva Maignan.19' - Palla illuminante di Reijnders per Theo Hernandez, che viene fermato in maniera regolare dalla retroguardia del Como.12' - Si fa vedere in avanti anche il Como con Nico Paz che, innescato da Strefezza, calcia da fuori, ma non trova lo specchio della porta.4' - Che cosa sbaglia Musah! Grande azione offensiva del Milan che attacca con cinque uomini, il centrocampista americano entra in area di rigore, dribbla Butez e, a porta vuota, calcia fuori in maniera clamorosa.2' - Primo squillo del Milan con Theo Hernandez che vede Butez fuori dai pali e prova il goal olimpico, ma il tiro è debole e il portiere francese recupera e blocca facilmente.