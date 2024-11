Pulisic: "Il Milan punta sempre al successo, vogliamo vincere titoli"

Getty Images

Intervistato dalla UEFA in vista del match contro lo Slovan Bratislava, il centrocampista delChristianha commentato: "Sono davvero orgoglioso di essere americano. Spero che quello che faccio in campo sia d'ispirazione per i ragazzi negli Stati Uniti e che dicano: “Sai cosa, forse posso andare in Europa e farlo anch'io”. Ho avuto alcuni americani che hanno giocato in Europa e che ho ammirato, ma non molti che hanno giocato ai massimi livelli. Ora si vede già che ci sono sempre più giocatori americani che giocano in Europa. Vedere il sostegno in patria, vedere come è cresciuto questo sport da quando sono stato in Europa negli ultimi dieci anni e sono tornato negli Stati Uniti, è davvero speciale per me. Sono decisamente orgoglioso di rappresentare il mio Paese".

"È stata una cosa un po' spaventosa, soprattutto per un americano che lascia il paese e la sua famiglia. A quell'età sapevo che volevo davvero andare in Europa, volevo mettermi alla prova contro i migliori, volevo giocare in Europa ai massimi livelli. Si trattava solo di trovare il momento giusto. Ero stato notato da alcune squadre in Europa. Poi ho avuto l'opportunità di andare a giocare nell'accademia del Dortmund. Ringrazio l'intero club per il modo in cui mi ha trattato e per aver voluto darmi questa opportunità e la possibilità di giocare con i professionisti. Anche se fisicamente non ero ancora a posto, sapevano che avevo le capacità e che sarei arrivato, quindi mi hanno dato queste opportunità".

"Non dimenticherò mai quell'esperienza. Vincere la Champions League è un sogno che si ha da bambini. Giocare in quella partita, vincere la Champions League, una delle notti più belle della mia vita, un ricordo incredibile e sicuramente ancora surreale"."È un club che punta sempre al successo. Vogliamo vincere dei titoli. Credo che si possa percepire nell'ambiente. È un aspetto importante per questo club. Con tutta la storia del club, quando si entra nel campo di allenamento si sente che siamo qui per divertirci, ma vogliamo vincere. La Champions League è sempre al top per quanto riguarda le competizioni in cui si gioca. Vogliamo quindi continuare a fare risultati e darci l'opportunità di andare lontano nella competizione".