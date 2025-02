Pulisic, Joao Felix, Leao e Gimenez: Milan All Stars, Conceicao può sprigionare un attacco che non ha pari in Italia

Redazione Calciomercato

È questo il verdetto di una partita condizionata non solo dalle mosse di Conceicao nell’intervallo, ma anche dagli errori combinati da tutto lo schieramento arbitrale: assistenti, Pairetto e Var. L’espulsione per doppia ammonizione di Tomori parte da una posizione di fuorigioco di Colombo:Ma sarebbe bene dare un’occhiata a questo regolamento, proprio per non annullare l’effetto giusto dello stesso Var.

Pagelle dei singoli con qualche sbadiglio nel primo tempo, compensato dalle emozioni nella ripresa. Ordinaria amministrazione per. Prima difensore esterno e poi centrale all’occorrenza, sempre eccellente, che avrebbe “meritato” anche un rosso a Cacace (killer involontario sulla tibia dell’ex City).sufficiente fino al secondo giallo che condiziona il giudizio, ma non a prescindere dall’empolesepartito in fuorigioco non rilevato dall’assistente.assai più che sufficiente: giocatore ritrovato per attenzione e concentrazione.presente sulla corsia sinistra,presente ovunque: benino entrambi.intelligente come sempre eeffervescente, ma non determinante come in Coppa Italia contro la Roma.

, cioè tutt’altro che costruito a beneficio di telecamere e telefonini.. Bene ancheE così queste pagelle vengono archiviate con il trio entrato nel secondo tempo. Pulisic al posto di Fofana, Gimenez per Abraham e Rafa Leao per Jimenez. Obiettivamente, non c’è stato paragone., quello teorico che Conceicao cercherà di rendere pratico: Pulisic-Joao Felix-Leao alle spalle di Gimenez.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Nell’Empoli bella prestazione di Colombo, con gioiello del palo colpito alla mezz’ora e De Sciglio migliore in campo.