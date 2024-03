Pulisic segna il gol numero 5000 del Milan in Serie A: raggiunti due club

Il Milan vince 1-3 a Verona e consolida il 2° posto in classifica, staccando la Juventus di 3 punti in classifica. Inoltre, grazie alla rete di Christian Pulisic (che ha siglato il momentaneo 0-2), la squadra rossonera è arrivata a quota 5.000 gol in Serie A, traguardo raggiunto solo da Inter e Juventus.



Di seguito, tutte le cifre tonde (nella misura del migliaio) raggiunte dal club di Via Aldo Rossi nel massimo campionato italiano.



28 maggio 1950, Gunnar Nordahl in Milan - Roma 6-2 per la rete numero 1000

31 maggio 1964, Paolo Ferrario in SPAL - Milan 2-4 per la rete numero 2000

8 dicembre 1991, Daniele Massaro in Milan - Torino 2-0 per la rete numero 3000

26 agosto 2007, Kakà in Genoa - Milan 0-3 per la rete numero 4000

17 marzo 2024, Christian Pulisic in Hellas Verona - Milan 1-3 per la rete numero 5000