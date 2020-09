PUMA KIT CONTEST - SEMI-FINALS



It will be a 100% @acmilan final, the Milan Twitter was just on fire pic.twitter.com/ptVMi8gH6z — PUMA Football (@pumafootball) September 26, 2020

Il contest dellaè a tinte rossonere. La nota marchia di abbigliamento ha creato un torneo facendo sfidare, in un tabellone tennistico, tutte le maglie di questa stagione griffate Puma:, Sassuolo,, Zamalek, Wimbledon, Palmeiras, Kawasaki Frontale, Chivas, Independiente, Girona,, Nancy e tante altre. E alla fine, in finale, è arrivato il Milan, da solo. Come? Prima maglia da una parte, terza dall'altra: per quanto riguarda lo stile, il Milan ha già vinto.