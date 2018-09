Cutrone con Higuain? E’ il tema tattico più attuale dopo la vittoria del Milan sulla Roma, grazie proprio alla rete, a tempo quasi scaduto, del Pungiglione su assist dell’attaccante argentino. Gattuso ha già rivelato le sue intenzioni, nella conferenza stampa di venerdì sera. Non cambierà il tradizionale modulo della sua esperienza rossonera, il 4-3-3 che prevede larghi Suso e Calhanoglu con “Il Titano”, terminale d’attacco.



Non è tempo di esperimenti, ma di certezze. Questo sembra essere il pensiero dell’allenatore calabrese, che non ha nessuna intenzione di privarsi della qualità di Suso, sulla fascia destra. Lo spagnolo sa saltare l’uomo, chiude di sinistro verso la porta avversaria, ma capace anche di regalare assist. Sua logica alternativa “El Jungo Lustroso ” Castellejo , bravo a entusiasmare il pubblico di San Siro, con la sua gamba rapida e la sua falcata veloce.



Ho parlato del “Cardellino", perché solo lui potrebbe essere il sacrificato in caso di inserimento di Cutrone , con lo spostamento del campione turco dietro le due punte. Molti sostengono che possa essere una soluzione attuabile anche nel breve tempo. Il campione turco è dotato di forte tiro dal limite, di un piede delicato e morbido ideale per servire le due punte.



Cutrone forse è ancora un poco sottovalutato, nonostante in un anno abbia realizzato gol belli, spettacolari, cinici, sempre puntuale nei suoi inserimenti dietro le difese avversarie, rubando il tempo agli avversari, ma anche ai guardalinee. Insomma, dopo sei anni di un relativo… riposo, dal ritiro di Pippo Inzaghi , torna l’incubo, per i collaboratori dei direttori di gara, di un giocatore, da seguire con la massima attenzione nei suoi movimenti rapidissimi in area.



Non credo poi che possa essere complicata la coesistenza tecnica e tattica fra i due bomber rossoneri, perché entrambi non sono statici, amano muoversi su tutto il fronte offensivo, non offrendo punti di riferimento ai centrali avversari. E’ una questione di delicati equilibri, che un una squadra con Suso in campo forse può offrire meglio rispetto alle due punte con Calhanoglu in appoggio.



Non la pensano così in Spagna. E’ notizia dell’ultima ora quella di un presunto interessamento del Real Madrid proprio per Patrick Cutrone . Almeno così rivela il portale spagnolo “Don Balon ”. Il Milan ora è società forte. Sono i dirigenti rossoneri a decidere quali giocatori siano da mettere sul mercato. Una punta così forte e soprattutto così giovane è difficile da trovare in campo internazionale. Il Milan se lo tiene e se lo terrà ben stretto!