Lo avrebbe scoperto di lì a poco. Il destino si era compiuto al fischio di Chiffi, mentre il danese sistemava il pallone sulla zolla giusta:; anche in tribuna stampa c’è stato chi si è alzato dal proprio posto per studiarsela meglio quella punizione. Come fosse una storia scritta, un finale anticipato in cui tutti sapevano come sarebbe andata, compresi quelli in campo.Il derby doveva deciderlo lui, l’uomo più in discussione del momento. Allontanato prima da Conte e poi da Marotta con frasi inequivocabili:E invece Eriksen lo spazio se l’è preso a San Siro, in una delle serate più sentite della stagione. Si parla di Coppa Italia, ma il derby è il derby e la partita si era messa in un certo modo.e a fine garalo ha fatto capire benissimo:Una storia già scritta, come dicevamo prima. Eriksen era stato presentato alla Scala e si è ripreso l'Inter in una serata di gala. È vero, mancava il pubblico, ma un anno fa nello stesso stadio e sempre contro i rossoneri, il danese colpì l'incrocio calciando una punizione da 30 metri. Platea estasiata. Dodici mesi dopo, la parabola ha invece deliziato Conte, che a fine partita ha parlato come se non fossero mai esistiti problemiEriksen tolto dal mercato, dunque. Almeno a parole. Potere di un gol, viene da dire, visto e considerato che fino a un'ora prima era tutt'altro ciò che il club lasciava filtrare. Capiremo come stanno le cose da oggi in avanti, ma fino a ieri sera il danese era il primo sulla lista dei cedibili e la dirigenza aveva ricevuto da Zhang l'obbligo di monetizzare dalla sua partenza.