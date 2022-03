Se ne riparlerà nel 2026, forse. Due volte di fila a casa e davanti alla tv, mestamente, a capo chino, con un po’ di vergogna e da campioni d’Europa. Può scendere dal carro solo chi c’era salito e non aveva considerato le due partite vinte ai rigori a luglio, la buona sorte che ci ha accompagnato per tutta l’estate al punto da farci credere di essere i migliori e che improvvisamente ci ha voltato le spalle in autunno, costringendoci alla beffa di Palermo.e chi gli rimprovererà di essersi tenuto troppo stretti gli eroi di Wembley, senza capire in tempo che era meglio cambiare, dare spazio per esempio a Tonali, promosso dal campionato, al posto di chiunque in mezzo al campo. Dettagli. Ma sono i dettagli che fanno la differenza. All’Europeo, Chiesa è stato asso tra gli assi. Mancini e Allegri sanno quanto sarebbe stato utile contro Villareal e Macedonia. Anche questo fa la differenza.L’Italia non è la squadra più forte d’Europa, anche se ha vinto l’Europeo. Ma questo lo sapevamo tutti anche a luglio, solo che non lo si poteva dire e probabilmente in quel momento non era nemmeno giusto farlo. Una partita si può vincere o non vincere per un rigore segnato o sbagliato, e allora occorre accettare anche di restare un’altra volta a casa dal Mondiale.Le sue prime parole, per quello che possono valere, non escludono alcuno scenario. Di certo il ct riporta l’Italia dove l’aveva trovata, fuori dal mondo e dal Mondiale.Due volte senza Mondiale, come la Francia nel ’90 e nel ’94, la seconda volta con un gol beffa subìto in casa dalla Bulgaria, a pochi istanti dal termine proprio come noi dalla Macedonia. Nel ’98, i Blues di Jacquet e Zidane tornarono e vinsero il titolo.