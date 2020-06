L'​annullamento del campionato di calcio femminile ha ufficializzato una situazione ben conosciutaMi piacerebbe aggiungere “non lo è ancora”, ma dubito fortemente che le cose possano cambiare a tempi medio-brevi. Ideologicamente e socialmente è piuttosto ripugnante dover prendere atto di questo “status”, ma è altresì necessario riflettere sul perché una simile posizione anti-storica si pone come un teorema praticamente incontrovertibile a dispetto della ragione, del buon senso e oltre la facile retorica.Per farlo, senza giustificare un bel nulla, occorre essere realisti.. Non percepiscono un vero e proprio stipendio, ma un rimborso spese. Le società meno ricche e potenti si trovano in grande difficoltà economica e alcune di esse si vedono costrette a dichiarare il fallimento. Gli stadi nei quali si svolgono le partite sono tristemente semivuoti. L’appeal televisivo, dopo i record di ascolti fatti registrare durante il Mondiale, è inesistente o quasi. E dunque questa la fotografia dettagliata del calcio femminile in Italia.Un dato di fatto che fatalmente spinge coloro i quali dovrebbero gestire il meccanismo a farsi da parte perché,Mi rendo conto che si tratta di un’analisi cinica e per certi versi esecrabile. Ma purtroppo volendo ignorare questo tipo di realtà l’eventuale battaglia avrebbe un sapore donchisciottesco. Il problema di fondo arriva da molto lontano ed è sostanzialmente culturale laddove va preso atto che il pianeta calcio, a differenza di altre discipline sportive che possono essere frequentate dalle donne con pari dignità,Se ciò non accade in Paesi socialmente più progrediti e meno schiavi di antichi tabù oscurantisti è proprio per una questione di educazione civica e sociale.. Del resto le ragazze del pallone possiedono ottimi motivi, non dico per trovare consolazione ma almeno per tentare di farsene una ragione, osservandosi intorno e vedendo quanto e in quale desolante misura la “differenza di genere” sia ancora una macchia sull’abito del nostro Paese.