Palermo scatenato. Ore decisive per gli arrivi in attacco di Asencio (Genoa, era all’Avellino) e Puscas (era al Novara) dall’Inter per 3 milioni. I siciliani oggi parleranno con l’Atalanta per i prestiti di Haas e Pessina (era allo Spezia). Mancano solo gli annunci invece per gli acquisti di Brignoli (Juve, era al Benevento) e Salvi (Cittadella).



Il Benevento, dopo Insigne junior (Napoli, era a Parma), stringe per Galano (Bari), ma c’è una suggestione Foggia. Mogos (Ascoli) alla Cremonese. Capradossi (Roma) firma con lo Spezia che pensa a Busellato (Bari).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Verona prende il terzino Balkovec (Bari) ed è pronto a blindare il mediano Calvano fino al 2021. Nenè (Bari) verso il Padova. L’Ascoli ingaggia Valeau (Roma) e Cavion (Cremonese), tratta Petkovic (Bologna), e definisce lo scambio Beretta-Addae con il Foggia che si assicura anche il difensore Somma (Brescia).



Antonucci (Roma) firma con il Pescara. La Salernitana, che ha in prova l’ex laziale Perea, tessera lo svincolato Vuletich e ci prova per Ngombo (Bari). Petriccione (Bari) va al Lecce. Il Cosenza prende Tiritello (Fidelis Andria).