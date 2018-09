Sono entrambi in rovesciata i gol che si contendono il Puskas Award 2018, il titolo per il gol più bello dell’anno. Una è quella che tutti ricordano di Cristiano Ronaldo con il Real Madrid, nel quarto di finale di Champions League contro la Juventus: uno straordinario gesto atletico che venne accolto da una standing ovation dello Stadium e che è stato già decretato dall'Uefa come miglior gol. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, è il favorito ad aggiudicarsi il Puskas Award, a quota 1.80. Ronaldo sfiderà, tra gli altri, anche Gareth Bale, ex compagno d’attacco al Real, che sempre in Champions League, nella finale con il Liverpool, realizzò pure lui un bellissimo gol in rovesciata. Il gallese è di poco indietro nel pronostico, a 2.50. I giochi si chiudono qui, almeno per i bookmaker, visto il gap dagli altri concorrenti. Tra questi anche Messi, candidato per la rete messa a segno con la Nigeria ai Mondiali di Russia, proposto a 9.00, alla pari con il magnifico scorpione dal limite dell'area, di Riley McGree. A quota 9.00 anche il Campione del Mondo Pavard, in lizza per il tiro al volo da fuori area realizzato con la maglia della nazionale francese nel match con l’Argentina, e Giorgian De Arrascaeta, protagonista con la sua magia al volo della vittoria del Cruzeiro contro l’America MG. Poche chance per Salah e il suo magico mancino a giro messo a segno nel derby con l’Everton, a 33.00. Nessun dubbio tra gli scommettitori di Sisal Matchpoint, per il 70% di loro il gol più bello è quello di Cristiano Ronaldo.