La Fifa ha comunicato sul proprio sito le nomination per il premio del gol più bello dell'anno. Per il Puskas Award ci sono in lizza, ovviamente, Gareth Bale e Cristiano Ronaldo con le loro rovesciate in maglia Real Madrid. In corsa anche Denis Cheryshev per il gol contro la Croazia al Mondiale, Lionel Messi per il suo unico gol in Russia, contro la Nigeria, e c'è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: Lazaros Christodoulopoulos. Nella gallery tutte le nomination. Nel video il gol dell'ex Verona.