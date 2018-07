L'Udinese è scatenata e ha definito Pussetto (Huracan) per 8 milioni e cerca un'altra punta: sondaggio per Cornelius (Atalanta), nel mirino ci sono Favilli della Juve, che potrebbe arrivare a titolo definitivo con ricompra, e Pinamonti dell'Inter. Preso Opoku (Africain), per la difesa idea Zapata (Milan), in lista Vicari (Spal) e De Maio (Bologna) e si tratta lo scambio Salomon-Angella con la Spal, tornata su Valdifiori del Torino sempre secondo la Gazzetta dello Sport. In uscita Widmer al Basilea per 6 milioni.