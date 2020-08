Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che Mosca ha registrato il primo vaccino contro il Covid-19, sviluppato dall'istituto Gamaleya. "Stamattina per la prima volta al mondo un vaccino contro la nuova infezione da coronavirus è stato registrato", ha affermato Putin, come riporta l'Ansa. La fase 3 dei test clinici è iniziata la settimana scorsa.Putin ha dichiarato che anche a una delle sue figlie è stato somministrato il vaccino sperimentale russo contro il Covid-19 e sta bene. Lo riporta la Tass. Secondo il presidente russo, sua figlia, dopo la prima dose ha avuto la febbre a 38, che il giorno dopo è scesa poco sopra i 37 gradi. "Poi, dopo la seconda dose, ha avuto di nuovo una leggera febbre, e dopo tutto tutto era a posto, si sente bene e ha un alto numero di anticorpi".Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che la vaccinazione deve essere effettuata "a condizioni assolutamente volontarie" in modo che tutti coloro che lo desiderano possano "sfruttare le conquiste degli scienziati russi". Lo riporta la TassNel resto del mondo, registriamo lo scetticismo degli esperti, come l'ordinario di Patologia Sergio Abrignani: "E' stato registrato violando le regole della scienza, servono almeno 4-6 mesi per dimostrare sicurezza ed efficacia", si legge su Corriere.it.In ogni caso, il vaccino contro il coronavirus sviluppato dalla Russia dovrà essere sottoposto a "rigorosi esami e valutazioni di tutti i dati richiesti sulla sicurezza e l'efficacia" prima di ottenere l'approvazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo ha detto oggi a Ginevra durante una conferenza stampa online il portavoce dell'Oms, Tarik Jasarevic.