"Quello che sta succedendo in Qatar è abominevole". Duro intervento di Federico Bernardeschi a 'Il Circolo dei Mondiali' su Rai Uno, l'ex trequartista della Juventus, oggi al Toronto FC, si presenta con l'arcobaleno disegnato sulla mano e commenta la decisione della FIFA di vietare di indossare la fascia color arcobaleno con la scritta 'One love' a supporto della comunità LGBTQ+, in occasione dei mondiali in Qatar: "La libertà di scegliere il proprio modo di vivere e il proprio credo è inviolabile nella vita. Nessun uomo, stato, governo deve e può violare questi diritti civili. E' una cosa abominevole e quando si calpestano i diritti civili in questo modo il mondo deve insorgere. Invece stiamo attenti all'esprimerci in un certo modo. Non è così che si combattono le battaglie, specie sui diritti civili. C'è chi ha combattuto negli anni passati e noi nel 2022 siamo ancora a dire: 'Sì, ma...'. Non esiste".