Il Ghana ha diramato la lista dei giocatori che parteciperanno al Mondiale in Qatar. La squadra africana si inserisce nel gruppo H e affronterà le formazioni di Corea del Sud, Portogallo e Uruguay. Non riescono a strappare la convocazione Felix Afena-Gyan della Cremonese e Emmanuel Gyasi dello Spezia, mentre tra i nomi più conosciuti si segnalano Kudus dell'Ajax, Partey dell'Arsenal, Jordan Ayew del Crystal Palace, André Ayew, ex Marsiglia e West Ham e Inaki Williams dell'Athletic Bilbao.





Questa l'elenco dei convocati del Ghana:





Portieri:

Manaf Nurudeen, Danlad Ibrahim, Lawrence Ati Zigi.



Difensori:

Denis Odoi, Tariq Lamptey, Alidu Seidu, Daniel Amartey, Joseph Aidoo, Alexander Sjiku, Mohammed Salisu, Abdul-Rahman Baba, Gideon Mensah.



Centrocampisti:

André Ayew, Thomas Partey, Alisha Owusu, Salis Abdul Samed, Mohammed Kudus, Daniel Kofi Kyeren.



Attaccanti:

Daniel Barnieh Afriyie, Kamal Sowah, Issahaku Abdul Fatawu, Osman Bukari, Inaki Williams, Antoine Semenyo, Jordan Ayew, Kamaldeen Sulemana.