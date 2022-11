Prova di forza contro la Serbia e il Brasile conquista il ruolo di favorita in solitaria nei pronostici su Qatar 2022. La nazionale verdeoro brilla con Richarlison e può sperare in tempi relativamente rapidi per il rientro di Neymar, messo ko per una distorsione ad una caviglia. Dopo il primo turno della fase a gironi del Mondiale i sudamericani sono leader assoluti sulla lavagna scommesse antepost al punto che il sesto successo nella manifestazione è proposto a quota 3,60. Anche Francia, Spagna e Inghilterra hanno proposto gol e spettacolo all’esordio, ma contro avversari sulla carta più facili da affrontare e per ora restano in seconda fila, tutte a quota 8,00 per la vittoria della Coppa del Mondo insieme all’Argentina, che invece deve riscattare la sconfitta con l’Arabia Saudita. Il calciatore che emerge dalla prima giornata è invece Richarlison. Dopo un primo tempo fuori dal gioco di Tite l’attaccante del Tottenham si è preso la scena con una doppietta e soprattutto un gol in rovesciata da prima pagina. Due reti per il centravanti sudamericano, come Giroud, Ferrán Torres, Saka, Taremi e Valencia. Richarlison tuttavia almeno sulle quote capocannoniere Qatar 2022 si è preso un bel vantaggio rispetto ai suoi avversari e si gioca a quota 7,00. Le due principali minacce arrivano dalla Francia, Kylian Mbappe e Olivier Giroud entrambi a 10. Altro record per Cristiano Ronaldo, in gol negli ultimi cinque Mondiali. Il campione portoghese punta un altro grande obiettivo e il titolo di miglior bomber di Qatar 2022 vale 15 volte la posta