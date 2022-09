Niente vaccino, per il Mondiale basta il green pass. Gli organizzatori della Coppa del Mondo in Qatar hanno svelato le condizioni alle quali i tifosi dovranno attenersi per entrare nel Paese durante la manifestazione. Relativamente alla pandemia, i maggiorenni dovranno scaricare l'applicazione "Ehteraz" (per dimostrare di non essere portatori di coronavirus) e presentare soltanto il green pass. Per entrare nel Paese del Mondiale basterà dunque solo un test PCR effettuato entro e non oltre 48 ore prima della partenza, o un test antigenico rapido effettuato entro e non oltre 24 ore prima della partenza.