Un grosso incendio spaventa il Mondiale in Qatar. A pochi chilometri dal Lusail Stadium, dove stasera andrà in scena l’importante sfida tra Argentina e Messico, in un cantiere è scoppiato un incendio di notevoli dimensioni. Una notizia confermata anche dal ministero dell'interno del Qatar, che ha specificato che le fiamme si sono alzate intorno a mezzogiorno (dunque verso le 10 ora italiana) in un edificio in costruzione distante qualche miglio dallo stadio.



Notizia in aggiornamento