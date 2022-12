In una finale che resterà certamente nella storia del calcio come una delle più belle di sempre, gli ‘italiani’ della Francia deludono, gli ‘italiani’ dell’Argentina sono decisivi. In particolare il bianconero Di Maria ha incantato tutti nel primo tempo. Bene anche Paredes quando è entrato in campo e soprattutto dal dischetto, nella lotteria dei rigori. Lui come Dybala. Sotto la sufficienza invece tutta Milano, da Lautaro che si è mangiato ancora l’impossibile a Theo e Giroud che sono stati solo un peso per la Francia. Ecco in gallery le pagelle degli ‘italiani’ nella finalissima del Mondiale in Qatar.