Vince l’Argentina bianconera di Paredes, ma un pochino anche giallorossa, visto l’esordio nel finale di Dybala. Lautaro e Di Maria stanno a guardare in panchina, non servono a battere 3 a 0 una Croazia che è poca cosa al di fuori di Kovacic e Modric. Il nerazzurro Brozovic è il primo ad accorgersene, e con lui il ct Dalic… Nella gallery tutti i voti degli ‘italiani’ in Qatar di questa prima semifinale.