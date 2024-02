Qatar, rigore contro l'Al Wakrah: lo sceicco Al-Thani entra in campo. E il giocatore dell'Al Sadd lo sbaglia...

Scene d'altri tempi in Al Wakrah Club-Al Sadd, match tra la prima e la seconda della Qatar Stars League. Nel corso della gara infatti l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore in favore degli ospiti, cosa che ha portato alla reazione scomposta dei padroni di casa. Il presidente dell'Al Wakrah, lo sceicco Khalifa bin Hassan Al-Thani, infatti ha sbottato e, in preda alla furia, è sceso in campo per protestare contro il direttore di gara.



L'EPISODIO - Piombato in campo, lo sceicco ha fatto sì che il match fosse temporaneamente sospeso, in attesa che il massimo dirigente uscisse dal terreno di gioco. L'arbitro non ha voluto saperne e ha confermato il penalty. Akram Afif. incaricato della battuta, però si è fatto ipnotizzare dal portiere avversario e ha sbagliato il tiro dagli undici metri. La partita quindi è finita sullo 0-0.