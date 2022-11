Qatar-Senegal (calcio d'inizio alle ore 14 italiane in diretta su Rai2 e RaiPlay) è una gara valevole per la seconda giornata del Gruppo A ai Mondiali in Qatar. Si gioca all'Al Thumama Stadium di Doha. Entrambe le squadre hanno perso 2-0 all'esordio: i padroni di casa contro l'Ecuador, gli africani con l'Olanda.



PROBABILI FORMAZIONI



QATAR (4-4-2): Al Sheeb; Pedro, Bassam, Khoukhi, A. Hassan; A.Aziz, Al Haydos, Karim, Homam; Afif, Asad. CT: Sanchez.



SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cisse, Jakobs; P. Sarr, N. Mendy, I. Gueye; I. Sarr, Dia, Diatta. CT: Cissé.



Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna), assistenti Pau Cebrian Devis e Roberto Diaz Perez Del Palomar, Kevin Ortega (Perù) quarto uomo, Hernandez e De Burgos al Var.