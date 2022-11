Tornano in campo Qatar-Senegal e non possono più permettersi di sbagliare. Alle 14 va in scena la gara valevole per la seconda giornata del Gruppo A ai Mondiali in Qatar. Si gioca all'Al Thumama Stadium di Doha. Entrambe le squadre hanno perso 2-0 all'esordio: i padroni di casa contro l'Ecuador, gli africani con l'Olanda.



Il Qatar ha battuto un record poco lusinghiero: è diventato il primo Paese ospitante a perdere la partita di apertura di un Mondiale, ed ora vuole invertire la marcia. Di fronte i campioni d'Africa, capitolati con la squadra di Van Gaal solo all'84esimo minuto. Sempre senza Sadio Mané, l'allenatore Aliou Cissé si affida all'attaccante della Salernitana, Dia.





FORMAZIONI UFFICIALI:



Qatar (4-2-3-1): Barsham; Pedro Miguel, Boualem, Hassan, Al Amin; Boudiaf, Madibo; Mohammad, Al Haydos, Afif; Alomez Ali. Ct: Sanchez Bas.



Senegal (4-4-2): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Gueye, Mendy; Diatta, Diedhiou, Sarr; Dia. Ct: Cissè.