Ha iniziato bene il cammino nelle qualificazioni a Euro 2020, ma contro la Danimarca la Svizzera dovrà affrontare più di una insidia. Le previsioni per la seconda giornata del gruppo D avvantaggiano ancora una volta Petkovic e i suoi, che per la partita a Basilea sono favoriti a 2,25 sul tabellone 888sport.it. Dall'altra parte del campo, però, c'è una squadra rimasta imbattuta nelle ultime sei partite disputate e che ha vinto il suo girone di Nations League senza perdere neanche una partita. Il blitz di Hareide e i suoi è offerto a 3,75, poco più in alto del pareggio (sarebbe il terzo di fila per gli ospiti), in quota a 3,20. Tre dei quattro precedenti tra le due squadre sono finiti in Under, anche stavolta nettamente favorito a 1,56 (Over a 2,48), mentre il No Goal la spunta a 1,75 (Goal a 2,05).