La Sampdoria rilancia le ambizioni d'Europa, la Spal ora deve preoccuparsi. Quagliarella fa il fenomeno per mezz'ora, e tanto basta, la Samp vince con merito ma sul tentativo di rimonta della Spal incide un gol annullato a Floccari. Succede al 15' della ripresa, ed è il momento spartiacque della partita. Floccari segna di testa su punizione-cross di Kurtic. L'arbitro Pasqua convalida. Anzi no. Fermi tutti. C'è la chiamata della Var. Pasqua va davanti al video. Guarda, decide. E annulla. Per fuorigioco di Petagna. Questione di centimetri, forse sospiri. E' l'ennesima beffa per la Spal. Due settimane fa il gol di Valoti trasformato in rigore per la Fiorentina. Stavolta i tifosi della Spal in Curva Ovest se ne vanno furiosi. Almeno metà della curva si svuota.



Ma facciamo un passo indietro. Si parte e Quagliarella è toccato dalla grazia. Gioca con una leggerezza che non ha eguali. Cionek se lo vede sfuggire via da tutte le parti. Nella prima mezz'ora segna due gol e coglie un palo. Ora è a quota 19 gol in Serie A. La Spal sembra sotto ipnosi. La squadra di Semplici - tornato in panchina dopo l’operazione e la convalescenza - non ne combina una giusta. I blucerchiati hanno gioco facile. Saponara gioca in ciabatte, Gabbiadini si offre come punto di riferimento per tutte le ripartenze. Eppure Giampaolo era in emergenza (Tonelli, Ramirez, Barreto, Caprari, Ekdal è squalificato), ma ha trovato comunque le risorse per vincere.



Il gol della Spal arriva nella bolla del recupero, quando Kurtic azzecca la traiettoria vincente su calcio di punizione. Ma è un gol che non serve a nulla. La Spal sbaglia l'approccio e alla fine paga la sciagurata prima mezz'ora della partita. Continua il tabù del "Mazza". L’ultima vittoria della Spal in casa risale al 17 settembre, 2-0 all’Atalanta. Da allora una lunghissima striscia di 11 partite senza vittoria. Ora la classifica si fa preoccupante. Le altre si muovono, la Spal è inchiodata da troppo tempo.



IL TABELLINO



Spal-Sampdoria 1-2 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 4' p.t. Quagliarella (SA), 11' p.t. Quagliarella (SA), 46' s.t. Kurtic (SP)



Assist: 4' p.t. Berezynski (SA), 11' p.t. Linetty (SA)



Spal (4-4-2): Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe, Fares; Missiroli, Schiattarella (dal 9' s.t. Murgia), Valoti (dal 33' s.t. Jankovic), Kurtic; Floccari, Petagna. All.: Semplici.



Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Sala; Praet (dal 43' s.t. Murru), Vieira, Linetty; Saponara (dal 13' s.t. Jankto); Gabbiadini, Quagliarella (dal 23' s.t. Defrel). All.: Giampaolo.



Arbitro: Pasqua di Tivoli



Ammoniti: 25' s.t. Fares (SP), 28' s.t. Vieira (SA), 30' s.t. Valoti (SP), 30' s.t. Sala (SA), 45' s.t. Audero (SA)



Espulsi: 48' s.t. Cionek (SP)