Fabio Quagliarella, intervistato dal Corriere dello Sport, ha svelato un retroscena di mercato relativo al 2013, quando giocava nella Juventus: "Apparecchiano un giro di attaccanti: io alla Roma, Gilardino alla Juve e Borriello al Genoa. Solo che c'è un piccolo particolare. All'ultimo si inserisce la Lazio e diventa un derby. Tare mi tempesta ogni dieci minuti, cedo o non cedo? Stanno parlando, barcollo un po'. Poi squilla il cellulare. Conte, un treno: 'Fabio, ma mi dicono che vuoi andar via, farò casino, smettila. Non darò mai il placet, ricordatelo'. Il famoso trapano. 'Mister, se non lo dà io resto alla Juve'. Conte ti aggredisce nel senso buono, ti convince".