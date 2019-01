Fabio Quagliarella ce l'ha fatta. Giovedì compirà 36 anni e li festeggerà col ritorno in Nazionale a oltre 3 anni dall'ultima chiamata (ottobre 2015) dell'allora ct Antonio Conte. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il bomber della Sampdoria, fresco di record di segnature consecutive (11 di fila, eguagliato Batistuta), sarà tra i convocati di Roberto Mancini per lo stage che si terrà dalle 10 di lunedì 4 febbraio alle 11 del giorno successivo. Un premio per l'ennesima stagione da urlo del centravanti di Castellammare di Stabia e soprattutto per la clamorosa regolarità di rendimento avuta nelle ultime stagioni, a dispetto dell'avanzare dell'età.



E chissà che non si tratti di un'indicazione in vista di marzo, quando comincerà ufficialmente il cammino di qualificazione al prossimo Europeo per l'Italia, con Quagliarella che si candida per un posto, considerando le difficoltà patite negli ultimi tempi dagli attaccanti azzurri. Con lui, nel prossimo stage dovrebbe esserci spazio anche per i vari El Shaarawy, Conti, Inglese, Spinazzola e il sassuolese Magnani.