Benvenuto nel club degli 'immortali':si conferma un punto di riferimento per la Sampdoria e per la Serie A. In una domenica che non gli regala il sorriso per la sconfitta di Bologna, l'attaccante classe '83 trova il modo di brillare di luce propria aggiungendo altri due record alla propria carriera: quella contro i rossoblù è stata la, solo altri sette giocatori di movimento hanno tagliato questo traguardo nell'era dei tre punti a vittoria;realizzando il suo primo gol a Bologna. Ma non finisce qui per Quagliarella che ora ha già altri due obiettivi nel mirino: arrivare in doppia cifra anche in questo campionato (ora è a quota 9) e(il capitano della Sampdoria ora è a 173).- E se si parla di record, non si può fare a meno di coinvolgere chi vive per infrangerli,. E anche contro il Cagliari, il fenomeno portoghese non ha mancato di timbrare il cartellino con altri tre gol da record:con la maglia della Juventus;, che meglio ha fatto ai tempi del Real Madrid solo contro l'Espanyol nel 2015, realizzando tre gol in 20 minuti.: 87 gol segnati tra club e Portogallo, è il singolo mese più prolifico in carriera per Ronaldo.- Attaccanti da record, ma attenzione: la Serie A è terra di conquista per i centrocampisti. Lo dicono i numeri,(6 Kucka ed Hernani),(9 Soriano),(6 De Paul),(6 Barak) e(10 Veretout). Mediani e trequartisti goleador, ma non mancano neanche di rifornire i compagni con i loro passaggi e cinque su tutti si distinguono nella categoria di: lo scettro è di, ora fermo per infortunio, a un passo dalla doppia cifra in gol e assist (9 e 9); a seguire, che contro la Sampdoria ha trovato il 9 assist del suo campionato (6 assist); meno efficace sotto porta(6 reti), ma ben più prolifico con 8 assist vincenti per i compagni. E poi ci sono gli 'equilibrati', ultimi ad aggiungersi a questa speciale lista: il gol al Genoa è il 6° del campionato di, reduce da 4 assist nelle precedenti 4 partite (totale di 6 in stagione); decisivo contro il Milanche ha servito a Matteo Politano il pallone della vittoria, per il polacco è il 6° assist in stagione (il terzo nelle ultime due partite) che arricchisce un campionato in cui ha già realizzato 6 reti.