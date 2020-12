La morte di Maradona ha scosso tantissimi personaggi del mondo dello sport.. Si tratta dei Quartieri Spagnoli, dove è presente il suo murales e nelle ultime settimane è stato allestito un vero e proprio altare per Diego. Ognuno porta il suo dono, proprio come ha fatto Bruno Conti ormai due settimane fa.per portare la maglia della Sampdoria con il numero 10 e dei fiori per la sua memoria. Tanti applausi da parte dei tifosi presenti e dei tre doriani, uniti alla velata commozione dello stesso Quagliarella.